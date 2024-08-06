Несколько американских военных ранены при обстреле авиабазы в Ираке

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Авиабаза Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, где размещены военнослужащие США, подверглась ракетному обстрелу, несколько военных были ранены. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

"Первичная оценка свидетельствует о том, что несколько военнослужащих США были ранены. Персонал базы в настоящее время проводит оценку причиненного урона", – заявили в Пентагоне.

Военное ведомство США заявило, что будет предоставлять более подробную информацию по мере поступления новых сведений об инциденте.

Согласно данным иракских СМИ, американская база подверглась ракетному обстрелу.

До этого сообщалось, что четыре ракеты были выпущены по военной базе Соединенных Штатов, которая располагается на северо-востоке Сирии. Удары были нанесены по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке.