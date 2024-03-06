Путин заявил, что США "выпустили джинна из бутылки" своими операциями в Ираке и Югославии

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Соединенные Штаты сами "выпустили джинна из бутылки", действуя в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и некоторых других странах. Об этом Владимир Путин заявил в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

"Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета безопасности ООН. Не было. Но Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки", – цитирует ТАСС российского президента.

Путин задался вопросом, почему США могут себя так вести, а российская сторона не может защищать свои интересы таким же образом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США, взявшие на себя функции "подпольной переговорной работы", ведут к тому, что палестинцы не получат своего государства.

До этого член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН и убрать штаб-квартиру организации с территории США. Он подчеркнул, что США не должны финансировать организацию, чьи сотрудники "атаковали и убивали израильтян".