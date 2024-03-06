Негосударственные контакты могут создать условия для улучшения отношений стран – Путин

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Негосударственные формы контактов между странами способны сформировать условия, помогающие выравнять отношения в том числе на государственном уровне. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

"Молодежь, конечно, может вносить свою лепту в выстраивание межгосударственных отношений. Как? Да очень просто. Просто заявлять свою позицию внутри страны, но в рамках закона и конституции своей страны или своих стран. Только так нужно действовать", – цитирует его РИА Новости.

При этом Путин указал, что не призывает к каким-либо акциям неповиновения. Президент добавил, что человеку в демократической стране нужно выражать свою позицию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание. Первые" заявил, что в России самая лучшая демократия. По его словам, Москва не потерпит ее критики со стороны некоторых государств.