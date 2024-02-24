Конгрессмен США Гаетц заявил о необходимости выйти из ООН

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Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН и убрать штаб-квартиру организации с территории США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН – покинуть США", – заявил он.

Гаетц подчеркнул, что США не должны финансировать организацию, чьи сотрудники "атаковали и убивали израильтян".

Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) получило информацию от Израиля, что некоторые из сотрудников агентства якобы были причастны к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года. При этом о числе этих сотрудников и о том, как именно они помогали ХАМАС, не сообщалось.

Глава БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, если их причастность к нападению на Израиль будет доказана, предстанут перед судом. Тем не менее, организацию уже прекратили финансировать Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС проникли в страну и взяли в заложники мирных жителей и военных. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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