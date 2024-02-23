Израиль одобрил новое соглашение о поставках муки жителям сектора Газа – СМИ

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Израильская сторона одобрила новое соглашение о поставках муки из Соединенных Штатов в сектор Газа, пишет The Times of Israel, ссылаясь на источник.

Ранее глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич запретил такие поставки, поскольку получателем было Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам.

По данным газеты, теперь муку буду доставлять по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Новое соглашение поможет прокормить около 1,5 миллиона мирных жителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что за время проведения военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС.



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