WSJ: Иран пригрозил ударом союзникам США на Ближнем Востоке при атаке с их стороны

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Власти Ирана пригрозили нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если те разрешат использовать свою территорию или воздушное пространство для атаки на Иран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

По информации издания, соответствующие предупреждения Тегеран направил ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Иордании. Во всех перечисленных государствах присутствуют силы США.

Кроме того, как сообщают источники газеты, власти этих стран уведомили Белый дом о нежелании предоставлять США или Израилю свою военную инфраструктуру или воздушное пространство для любых агрессивных действий против Ирана.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.