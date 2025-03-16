Как минимум 13 человек погибли при ударах США по Йемену

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате авиаударов американских войск по столице Йемена Сане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минздрав правительства мятежного движения "Ансар Аллах".

Кроме того, еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Между тем, по данным телеканала Al Masirah, войска США продолжают наносить удары по объектам мятежников-хуситов в окрестностях города Дамар, в округе Анс, а также в провинции Эль-Бейда.

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Глава Белого дома заявил, что мятежники проводят мощную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других сил.

Вскоре после этого военные нанесли удары по йеменскому городу Саада. Взрывы были слышны в северной части города, под удары попали военные объекты хуситов. В движении "Ансар Аллах" заверили, что авиационные удары США по территории Йемена не останутся без ответа.