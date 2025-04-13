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Провокации Эстонии в отношении Москвы могут привести к войне НАТО и России, передает издание Asia Times.

"Провокации не являются чем-то новым для эстонцев, чья ненависть к русским граничит с крайностью", – говорится в статье.

Отмечается, что эстонские власти, провоцируя Россию своими действиями, рассчитывают на помощь НАТО в вопросе своей безопасности. В Эстонии убеждены, что альянс окажет поддержку стране в случае конфликта, поэтому Москва "не станет нападать на члена военного блока".

Также в материале подчеркивается, что эстонское руководство, которое лишает гражданства своих русских жителей и нападает на РПЦ, продемонстрировало готовность пойти на все, чтобы "унизить свое русское население и саму Россию".

Ранее силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala в заливе Мууга у острова Аэгна. Танкер, предположительно, шел в порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном находятся корабли эстонского военного флота. При этом во время задержания выяснилось, что у Kiwala нет флага какого-либо государства.