Патрушев назвал отвратительным новый эстонский закон об атаке на гражданские суда

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Новый эстонский закон о праве военных атаковать гражданские суда отвратителен. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, нужно найти способ противодействовать этой инициативе.

"Сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более такую подробную информацию, как противодействовать", – приводит слова Патрушева ТАСС.

Парламент Эстонии 10 апреля принял закон, который дает военным возможность атаковать любые суда, если в их действиях увидят угрозу важным объектам страны.

Экс-командующий ВМФ Эстонии Юри Саск, в свою очередь, раскритиковал инициативу о применении силы к судам. По его словам, это решение будет регулярно ставить командира военного корабля в стрессовую ситуацию. Кроме того, после затопления судно будет создавать большую угрозу для окружающей среды.

Между тем силы обороны Эстонии ранее задержали танкер Kiwala в заливе Мууга у острова Аэгна. Танкер, предположительно, шел в порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с судном находятся корабли эстонского военного флота. При этом во время задержания выяснилось, что у Kiwala нет флага какого-либо государства.