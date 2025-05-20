ERR: РФ освободила задержанный в Балтийском море нефтяной танкер Green Admire

Фото: телеграм-канал SHOT

Россия освободила задержанный нефтяной танкер Green Admire, который плавал под флагом Либерии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

Журналисты выяснили, что вечером 19 мая судно покинуло российские территориальные воды и направилось в сторону Роттердама.

Ранее отдел организации движения судов департамента транспорта Эстонии обвинил Россию в задержании нефтяного танкера Green Admire на выходе из эстонского порта Силламяэ. Судно следовало через российские территориальные воды.

Однако танкер был задержан рядом с островом Гогланд. В заявлении эстонской стороны указано, что маршрут был заранее утвержден Россией, Эстонией и Финляндией.

