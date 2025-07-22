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Европа "остервенела", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Лукаш.

"Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур – они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации", – передает слова министра RT.

Ранее Лавров заявил, что любые поползновения, которыми Запад угрожает России, вызывают тревогу о том, какие планы на самом деле там "варятся". В качестве примера он привел слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который сообщил, что Германия "готова убивать русских солдат".

Западные страны пытаются разбить "неудобную" РФ, уточнил экс-премьер России Сергей Степашин. Он обратил внимание, что государство, имеющее огромную территорию, инфраструктуру и выдающиеся традиции, "никому не удобно".