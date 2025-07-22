Лавров заявил о тревоге из-за угроз Запада России

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Любые поползновения, которыми Запад угрожает Москве, вызывают тревогу о том, какие планы на самом деле "варятся" там, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова передает "МК".

В пример он привел высказывание министра обороны ФРГ, который указал, что Германия "готова убивать русских солдат", и заявления глав стран НАТО о том, что они "вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область".

"Это, наверно, для любого нормального, подчеркну – нормального человека – посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном", – указал Лавров.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявлял, что НАТО разрабатывает план подавления обороны России в Калининградской области. Генерал подчеркивал, что регион окружен членами Альянса и теперь Штаты вместе с союзниками могут "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо".

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва расценивает эти слова как враждебное заявление.

