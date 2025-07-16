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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу напомнил о словах полководца Александра Суворова, предостерегая Европу от идеи воевать с Россией. Об этом Шойгу заявил в интервью "Коммерсанту".

"Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: "Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб", – сказал секретарь Совбеза.

Шойгу также обратил внимание, что среди европейских стран растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на противостояние с РФ. Однако такие настроения подавляются самым жестким образом. Секретарь Совбеза привел в пример недавние выборы в Румынии и произошедший там скандал.

При этом, по мнению Шойгу, чем дольше в Евросоюзе будут игнорировать мнение собственных граждан и ухудшать их жизнь ради борьбы с якобы российской угрозой, тем сложнее им будет заставить замолчать выступающих за сотрудничество с Москвой. Россия, в свою очередь, готова к равноправному диалогу с европейскими странами, отметил он.

Первый тур выборов президента Румынии прошел в ноябре 2024 года, на них лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который выступал за союз с Россией. Однако до проведения второго тура голосования власти страны аннулировали результаты выборов.

В мае 2025 года первый тур голосования состоялся повторно, но уже без участия Джеорджеску. Больше всего голосов получили оппозиционер Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). По итогам второго тура большинство голосов получил Дан, одержав победу на выборах.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что у Запада не выйдет нанести РФ стратегическое поражение, используя в качестве тарана Украину. По его словам, последние действия и высказывания со стороны Берлина, Парижа и Лондона говорят о том, что политики забыли уроки истории и те выводы, которые человечество извлекло из них.

