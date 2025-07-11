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Нынешние руководители Европы снова хотят поднять ее для войны против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории", – цитирует его ТАСС.



Так Лавров прокомментировал высказывания немецкого канцлера Фридриха Мерца, который заявлял об исчерпании дипломатических способов урегулирования украинского конфликта.

Также российский министр обратил внимание на слова своего французского коллеги Жан-Ноэля Барро. Он напомнил, что министру иностранных дел Франции задали вопрос о поддержке нацистского режима Украины.

"И если вы видели то, как сорвался господин Барро, в таком истеричном тоне прокричавший: "Мы защищаем международное право и территориальную целостность Украины", – отметил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что территориальная целостность Украине нужна лишь для подавления прав русского и русскоязычного населения.

"А тех, кто не согласен с позицией Киева, после госпереворота физически уничтожать", – добавил министр.

Ранее Лавров заявлял, что часы Судного дня приближаются все ближе к полуночи, тогда как Москва активно старается не допустить начала ядерного конфликта. На этом фоне разговоры об угрозе третьей мировой войны стали уже будничными, что печально в условиях реваншистских настроений в Европе.

