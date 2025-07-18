Песков отреагировал на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда

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Москва расценивает слова американского генерала о возможном захвате Калининграда как враждебное заявление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявлял о создании НАТО плана подавления обороны России в Калининградской области. Генерал утверждал, что регион окружен членами Альянса и теперь Штаты вместе с союзниками могут "стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо".

"Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран", – отметил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва учитывает все подобные заявления в диалоге с Вашингтоном.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что НАТО в ходе своих учений вблизи российских границ прорабатывает сценарии по захвату Калининградской области и нанесению превентивных ударов по ядерным арсеналам.

По его словам, учения включают в себя отработку сценариев наступательных действий от Вильнюса до Одессы, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море.

