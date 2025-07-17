Захарова прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ о готовности убивать солдат РФ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии озверели. Об этом сообщает ТАСС.

Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности ВС Германии убивать военнослужащих РФ в случае российского нападения на одну из стран НАТО. Захарова подчеркнула, что Писториус продемонстрировал агрессивный настрой по отношению к России.

"На кого из членов НАТО Россия собирается и собиралась нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, предыдущей формации нападали на нашу страну", – заметила представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса.

"Нападала на нас именно Германия в 1941 году, причем эксперты справедливо обратили внимание на практическую идентичность риторики указанного деятеля как раз с пропагандистскими клише гитлеровской Германии", – заключила Захарова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос, почему он считает, что Россия нападет на Альянс в течение следующих пяти лет. На пресс-конференции перед саммитом НАТО один из журналистов спросил у Рютте, на чем основаны его предположения о возможном нападении России на страны – члены Альянса.

В ответ генсек заявил, что несколько недель назад Писториус, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет напасть на НАТО, если блок не начнет инвестировать в оборонную промышленность.