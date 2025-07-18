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РФ вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с ФРГ. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

МИД РФ было поручено сообщить немецкой стороне о принятом решении.

Договор был подписан 14 июня 1996 года. В МИД России ранее подчеркивали, что в сегодняшних условиях соглашение с ФРГ "утратило смысл и практическое значение", а также совершенно не соответствует нынешнему состоянию российско-германских отношений, сформировавшемуся из-за враждебной политики со стороны немецких властей.

В МИД также подчеркивали, что руководство ФРГ целенаправленно идеологически обрабатывает население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцируя обострение военно-политической ситуации. При этом в дипломатическом ведомстве отмечали, что результаты военных авантюр ФРГ всем хорошо известны.