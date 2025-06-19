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Экономика ФРГ, которая позиционируется как ведущая экономика Евросоюза, в действительности балансирует на грани рецессии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я до сих пор не могу понять, почему ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей. Через Украину мы поставляли в другие страны Европы, Украина получала транзитные деньги от нас, по 400 миллионов ежегодно, а Германия почему-то отказалась получать российский газ. Почему? Нет рационального объяснения, просто не существует", – указал Путин.

Президент России посоветовал немецким властям заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату. В частности, по словам Путина, крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen и Porsche погибают, как и стекольная промышленность, и сфера удобрений.

Путин отмечал, что российская сторона не отказывалась от контактов с Германий и готова к взаимодействию с текущим канцлером Фридрихом Мерцем. Вместе с тем размышления ФРГ о возможных поставках ракет Taurus Украине вызывают большие вопросы.

Ранее гендиректор автоконцерна Volkswagen AG Оливер Блюме заявил, что автопром ФРГ слишком долго "почивал на лаврах" и полагался на свои успехи, упустив момент начала изменений на глобальном рынке.

В Совфеде России подчеркнули, что Мерц делает все возможное, чтобы и дальше "гробить" немецкую промышленность.