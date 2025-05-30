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Автопром ФРГ слишком долго "почивал на лаврах" и полагался на свои успехи, упустив момент начала изменений на глобальном рынке. Об этом в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung рассказал гендиректор автоконцерна Volkswagen AG Оливер Блюме.

"Наша бизнес-модель десятилетиями заключалась в том, что мы разрабатывали и производили здесь для всего мира. Мы слишком поздно поняли, что мир меняется чрезвычайно быстро и динамично", – сказал он.

Немецкий автопром не смог вовремя увидеть тенденции к изменению предпочтений автомобилистов, когда большую роль начали играть электродвигатели и сложное программное обеспечение (ПО). В итоге Volkswagen столкнулся с огромными проблемами с ПО и значительно отстал от конкурентов, уверен Блюме.

Для исправление своего положения компания планирует к 2030 году сократить 35 тысяч рабочих мест и увеличить инвестиции в ПО. Специальное подразделение, которое занимается этой темой, принципиально перестроено, а в ближайшие 2 года концерн наметил выпустить на рынок КНР 30 новых моделей.

Ожидается, что новинки будут составлять конкуренцию китайским машинам по цене и по уровню внедрения технологических новинок. Также за это время компания рассчитывает начать выпуск своих первых электрокаров в бюджетном сегменте.

По словам Блюме, планам фирмы мешает тарифная политика США, что грозит снижением конкурентоспособности немецкой продукции в Штатах. Volkswagen уже ведет прямые переговоры с министерством торговли США, планируя сильно нарастить инвестиции в американский бизнес.

"Почему мы так хорошо живем в Германии? Прошлые поколения не следили за рабочим временем, шесть дней в неделю были стандартом. Сегодня задача наших поколений – не растрачивать впустую высокий уровень жизни и развивать достижения, это невозможно при 20-часовой рабочей неделе и работе только из дома", – сказал он.

Гендиректор Volkswagen уверен, что ФРГ необходимо "целенаправленно затянуть пояса", чтобы иметь "хорошие перспективы для создания новых бизнесов".

Ранее немецкие эксперты рассказывали, что автопром ФРГ рискует потерять российский рынок, который заполняется китайскими компаниями. При этом Россия никого насильно не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, уточнял Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что европейская экономика переживает сложные времена, а разрыв с РФ тоже сыграл в этом роль, так как европейцы лишились возможности получать энергоносители по стабильным и приемлемым ценам.

