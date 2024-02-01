Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

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Владимир Путин указал на действия Германии, которые приводят к уничтожению автомобильной промышленности.

"Надо им как-то помочь", – подчеркнул он после истории о вкладе России в зарождение автопрома в ФРГ.

Также глава государства прокомментировал вопрос по поводу спада, который обусловлен отказом граждан РФ от немецких машин. По его словам, это связано не только с данным фактором.

Ранее сообщалось, что российских депутатов пересадят на отечественные машины, чтобы поддержать российский автопром. При этом отмечается, что в Москве переход будет постепенным – по мере вывода иномарок из парка.



Более 500 тыс машин произвели на российских заводах в 2023 году