Россия выйдет из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Фото: 123RF/iunewind

Россия планирует выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано 14 июня 1996 года. В данный момент осуществляются необходимые для этого внутригосударственные процедуры, говорится на сайте МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в сегодняшних условиях соглашение с ФРГ "утратило смысл и практическое значение", а также совершенно не соответствует нынешнему состоянию российско-германских отношений, сформировавшемуся из-за враждебной политики со стороны немецких властей.

"Руководство ФРГ целенаправленно идеологически обрабатывает население Германии в антироссийской ключе, открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации. Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности", – говорится в сообщении.

При этом в МИД подчеркнули, что результаты военных авантюр ФРГ всем хорошо известны.

Ранее Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области – на территории, которую ФРГ признает частью России. Он также подчеркнул, что ракетные комплексы Taurus, которые власти ФРГ рассматривают для поставки Киеву, невозможно применять без космической разведки и немецких офицеров, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут использовать их самостоятельно.

По его словам, это означает, что военнослужащие бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием.

Россия будет рассматривать любые варианты ответа при ударе Taurus по своей территории, заявил ранее постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что Германия в случае пособничества в поставке ракет Украине окажется "еще глубже" вовлечена в войну с Россией.