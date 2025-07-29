Фото: kremlin.ru

Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению", – отметил представитель Кремля, добавив, что попытки сделать из РФ вражескую фигуру не отвечают интересам народов европейских стран.

Он также обратил внимание, что слова Владимира Путина о модернизации Военно-морского флота (ВМФ) стали лишним напоминанием ФРГ о способности России обеспечивать свою безопасность и интересы, тем более "в столь важном регионе, как Балтика".

Минобороны ФРГ ранее заявило, что приняло к сведению заявление Путина о планах по оснащению ВМФ РФ новейшими технологиями. В ведомстве подчеркнули, что Германия также вкладывает средства в развитие своих морских сил.

При этом любые поползновения, которыми Запад угрожает Москве, вызывают тревогу о том, какие планы на самом деле "варятся" там, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пример он привел высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который указал, что Германия "готова убивать русских солдат", и заявления глав стран НАТО о том, что они "вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область".