ABC News: арестованы грабители дома Брэда Питта

Фото: ТАСС/АР/Scott A Garfitt

Полиция американского Лос-Анджелеса арестовала четверых мужчин, ограбивших дом актера Брэда Питта, сообщает ABC News.

По данным СМИ, правоохранители предполагают, что злоумышленники могут быть причастны к другим кражам со взломом по всей Южной Калифорнии. Как утверждают журналисты, преступники были нацелены на богатые кварталы.

Подробности ареста не указаны. Дело будет передано в окружной суд.

Об ограблении дома актера стало известно 27 июня. Грабители проникли в него через окно и вынесли ценные вещи.

Ранее неизвестные ограбили дом российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина. Как писали СМИ, злоумышленники взломали жилище спортсмена и похитили из сейфа три чемпионских перстня Кубка Стэнли. При этом в момент совершения преступления сигнализация и камеры в доме были отключены.