Bild: драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет

Фото: ТАСС/China News Service

Злоумышленники пытались продать украденные из Лувра драгоценности израильской компании CGI Group, которая работает в сфере безопасности и аналитики. Об этом сообщает газета Bild.

Гендиректор фирмы Цвика Наве рассказал, что им написал неизвестный, заявив, что является представителем злоумышленников, которые ограбили Лувр.

"Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства через даркнет, и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ", – поделился гендиректор CGI Group, уточнив, что неизвестный вышел на связь через пять дней после ограбления Лувра.

Переписка началась на сайте компании, однако затем она продолжилась в даркнете. Наве заявил, что специалисты проводили на протяжении долгого времени проверку и пришли к выводу, что неизвестный на самом деле владел как минимум частью украденных драгоценностей.

В результате компания уведомила полицию Франции о произошедшем. Однако вернуть драгоценности пока не получилось.

Лувр был ограблен 19 октября. Для этого злоумышленники использовали грузовой лифт, с помощью которого они оказались на одном из фасадов здания. После этого преступники разбили окна, украли украшения из галереи "Аполлон" и скрылись на скутерах.

Злоумышленникам удалось вынести из музея драгоценности из коллекции Наполеона III, в том числе броши, тиары и ожерелья. Одна из них – корона супруги полководца – была найдена поврежденной возле Лувра.

Глава Минкульта Франции Рашида Дати сообщила, что Лувр ограбили всего за четыре минуты. В связи с этим она предположила, что за преступлением стоят профессионалы. В свою очередь, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес счел, что в деле могут быть замешаны иностранцы.

Сотрудники полиции нашли вещи, которые были использованы при ограблении. Среди них – две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло. Кроме того, возле музея был найден желтый жилет, который один из злоумышленников надел, чтобы прикинуться рабочим.

Спустя время правоохранители нашли следы ДНК на оставленных вещах, а именно на шлеме и перчатке преступников. Чуть позже стало известно о задержании двух подозреваемых. Один из них был пойман в парижском аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира.

Оба подозреваемых – жители парижского пригорода Обервилье. Мужчины в возрасте от 35 до 40 лет давно знакомы полиции: один из них характеризуется как опытный налетчик, второй специализируется на квартирных кражах.

Злоумышленники частично признали вину. Прокуратура Парижа предположила, что ограбление было реализовано по заказу или для отмывания денег. Ущерб от преступления оценивается в 88 миллионов евро.



После случившегося сотрудники службы безопасности Лувра отказались выходить на работу, так как были шокированы инцидентом. Персонал также потребовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности. Спустя время Дати пообещала установить новые средства безопасности на территории Лувра до конца года.

