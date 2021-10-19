Представитель Дерипаски опроверг связь обысков с уголовным расследованием

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Представитель бизнесмена Олега Дерипаски опроверг информацию Washington Post о том, что обыски в доме родственников бизнесмена в США связаны с уголовным расследованием, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель бизнесмена подтвердил информацию об обысках в домах его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сообщалось, что они проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. По словам представителя, сам Дерипаска собственником недвижимости не является.

Американские власти внесли Олега Дерипаску в так называемый кремлевский список. Санкции против него и еще 7 бизнесменов и 17 должностных лиц были как личными, так и связанными с их профессиональной деятельностью.

Зимой 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний "Русал", En+ Group и "Евросибэнерго". Тем не менее личные санкции против Дерипаски остались в силе. Однако в марте того же года бизнесмен подал в суд на американское министерство финансов. По мнению предпринимателя, из-за действий властей США он лишился 7,5 миллиарда долларов. Себя он охарактеризовал как жертву внутриполитической борьбы в Вашингтоне.