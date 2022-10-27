Жизни украинцев стали "разменной монетой в большой американской игре" – Медведев

Фото: kremlin.ru

Жизни украинцев стали разменной монетой в большой американской игре, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США. В связи с этим политик задался вопросом, чем демократы и республиканцы могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш.

"Для нынешней команды Джо Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что, по мнению жителей Штатов, тут все средства хороши. По словам Медведева, жизнями украинцев платят за поставки американского оружия и за работу инструкторов и наемников. Он добавил, что ими готовы рассчитаться также в случае применения "грязной бомбы".

Зампред Совбеза РФ отметил, что страдают и русские, но разница в том, что они будут отомщены, а об украинцах никто не вспомнит.

"Главное ведь для американского истеблишмента другое – кто будет контролировать палату представителей и сенат. Поэтому война до "победного конца". Вернее – просто до конца. Конца Украины", – заключил Медведев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что Киев еще не получил "ни цента" на восстановление страны. Президент Украины сказал об этом на конференции в Берлине, на которой он присутствовал в онлайн-режиме. По его словам, украинская сторона еще не получила "ни цента" для проведения работ по плану быстрого восстановления, на реализацию которого должно быть выделено 17 миллиардов долларов.

До этого президент США Джо Байден предупредил украинского лидера о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки.



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