Турция поддержит мирный план КНР, если он создаст "фундамент для переговоров"

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Турция поддержит мирную инициативу Китая по Украине, если она сформирует фундамент для переговоров. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Насколько я понимаю и вижу, господин Си (Цзиньпин) проведет переговоры и с (Владимиром) Зеленским, обсудят актуальные вопросы. Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что постоянно доносит свою позицию странам Европы о том, что лучше десять лет вести переговоры, чем несколько лет вести кровавую войну. Калын заявил, что в итоге, любой конфликт приводит к столу переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мирный план КНР может быть взят за основу урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что к этому должны быть готовы Запад и Киев, однако, по его словам, такой готовности не наблюдается.

В Киеве же рассказали о сложности организации разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что сложности заключаются в позиции Китая, который, по его мнению, "не нашел своего нового политического места".

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