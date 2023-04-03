Американский экс-разведчик назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску

Фото: ТАСС/Сергей Козлов

Бывший разведчик морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску. Это мнение он выразил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

В ходе интервью Риттеру задали вопрос о возможности разработки в Вашингтоне плана по укреплению Аляски как плацдарма против Москвы.

"Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России",– сказал экс-разведчик.

Риттер заметил, что Вашингтон мог создавать такой план, но для его осуществления необходимо воссоздать военную инфраструктуру на Аляске. Он также отметил, что военный потенциал РФ в Арктике выше, чем у США. В связи с этим Россия уделяет внимание безопасности этого региона. В подобных условиях США не сможет перехватить инициативу в регионе в обозримой перспективе.

Ранее Риттер заявил, что Вашингтон планирует увеличить военные расходы своей армии после победы РФ в спецоперации. По его словам, глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли видит перспективу победы России в конфликте на Украине.



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