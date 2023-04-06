Экс-разведчик США назвал Путина мастером побеждать

Фото: kremlin.ru

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин – мастер побеждать. Об этом он рассказал на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению Риттера, западные аналитики ошибаются, полагая что выжидательные действия России на Украине равнозначны бездействию. Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, в том числе и в технике.

"Путин – мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное – это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков", – заявил Риттер.

Он также напомнил об успехе Путина в Сирии, где российские силы успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные боевиками территории.

Ранее Риттер заявил, что считает неизбежным поражение Украины в конфликте с Россией. По его мнению, США упадут лицом в грязь, если Киев не сможет одержать победу.

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