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11:30

Политика

СК России установил факты вербовки в ряды ВСУ наемников из десятков стран

СК России установил факты вербовки в ряды ВСУ наемников из десятков стран

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Киевский режим привлек в зону специальной военной операции наемников из десятков стран Европы и Америки. Факты вербовки граждан других государств в ряды Вооруженных сил Украины установил российский Следственный комитет, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

В основном речь идет о странах Европы и Америки, которые проводят наиболее активную антироссийскую политику, уточнил Бастрыкин. Какие цели они преследуют?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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