Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Украинские аэродромы не могут принимать иностранные самолеты из-за обслуживания. Запад не в силах обучить несколько сотен человек, заявил радио КП директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

По его словам, у России присутствует дальнобойная ПВО, а комплексы С-400 способны устанавливать цель на расстоянии до 600 километров.

"Ракеты будут поражены вместе с самолетом еще до пуска. Эта ракета никакое не сверхоружие. Кстати, ПВО нашего производства уже сбивали такие ракеты в Сирии", – уточнил эксперт.

Евсеев отметил, что британские ракеты адаптированы под применение западных самолетов, которые отсутствуют на Украине. По его мнению, западные инженеры способны попытаться переделать советский самолет для Storm Shadow.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев счел решение британских властей о ракетах Storm Shadow безответственным. Россия должна ответить на подобное жестким и ощутимым для Украины образом, сказал он.

Эксперт сообщил, какая техника РФ может противостоять ракетам большой дальности в зоне СВО