Фото: телеграм-канал "Минобороны"

Бойцы российской стороны на купянском, краснолиманском и донецком направлениях за неделю ликвидировали почти на одну тысячу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, за указанный период российские силы уничтожили более чем в два раза больше различных боевых бронированных машин ВСУ и в пять раз больше танков.

"В 2,5 раза увеличена номенклатура уничтоженных натовских артиллерийских установок и систем", – отметил Марочко.

Ранее СМИ выяснили, что два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки. Командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ вышел на связь с российскими военными. Он якобы попросил у них медицинскую помощь для раненых солдат, которым украинское командование отказало в эвакуации.

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