СМИ сообщили о гибели 16 американских добровольцев на Украине с начала спецоперации

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С начала спецоперации на Украине скончались 16 американских добровольцев, которые сражались на стороне ВСУ. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Статья газеты приурочена ко Дню памяти 29 мая, когда в Штатах вспоминают военных, умерших в ходе вооруженных конфликтов. Точное количество американских добровольцев на Украине неизвестно, однако весной 2022 года украинские власти сообщали, что свыше 20 тысяч граждан США захотели стать частью иностранного легиона.

В материале издания авторы рассказали о судьбе 28-летнего американца Эндрю Питерса, который присоединился к иностранному легиону и погиб в феврале. Журналисты в том числе пообщались с родственниками 45-летнего американца Ника Меймера, прослужившего два десятилетия в армии. Выяснилось, что он погиб под Артемовском в начале мая 2023 года.

Кроме того, авторы передали историю 26-летнего афроамериканца Купера Эндрюса, который тоже умер под Артемовском в апреле, а также 33-летнего американского врача Пита Рида. Последний был членом медицинской гуманитарной миссии в городе. В статье рассказывается, что до этого Рид работал врачом в Ираке, где познакомился со своей женой – журналисткой Алекс Поттер. Впоследствии она стала вдовой – мужчина погиб от взрыва ракеты.

Историю Питера Рида ранее рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, мужчину убили сами украинцы. Перед смертью американского наемника его снимал эстонский волонтер Эрко Лайдинен. В связи с чем Пригожин задался вопросом, зачем он запечатлел этот момент.

Основатель группы заявил, что Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка. На тот момент территория находилась не менее чем в пяти километрах от позиций бойцов "Вагнера", рассказал Пригожин.