МВД РФ объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака

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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявлен в розыск министерством внутренних дел (МВД) России. Это следует из базы ведомства.

"Грицак Василий Сергеевич. Разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК) РФ", – говорится в карточке дела.

Вместе с тем в базу розыска МВД России включили экс-первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова.

Следственный комитет (СК) России ранее заочно предъявил Грицаку обвинение в обстрелах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014–2016 годах. По информации ведомства, он выступал руководителем так называемой антитеррористической операции на юго-востоке государства. Следователи считают, что действия Грицака привели к гибели 190 и ранениям 380 граждан.

В свою очередь, Маликову СК РФ вменил заочное обвинение по факту руководства операцией против жителей Донбасса в 2016–2018 годах. Его действия, считают следователи, привели к смерти 97 и ранениям 157 человек. Кроме того, в ходе руководства операцией Маликовым были разрушены 240 объектов.



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