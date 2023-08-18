Трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центре Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центральной части Донецка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел около школы № 5 в районе одного из рынков.

"Еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса", – говорится в сообщении.

До этого одна из жительниц Куйбышевского района Донецка пострадала при обстреле украинской армии. Женщина получила ранения, находясь около дома № 86 по улице Правовой. Речь шла о жительнице 1966 года рождения.



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