18 августа, 22:51Происшествия
Трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центре Донецка
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"
Трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центральной части Донецка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Инцидент произошел около школы № 5 в районе одного из рынков.
"Еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса", – говорится в сообщении.
До этого одна из жительниц Куйбышевского района Донецка пострадала при обстреле украинской армии. Женщина получила ранения, находясь около дома № 86 по улице Правовой. Речь шла о жительнице 1966 года рождения.
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