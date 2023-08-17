17 августа, 23:50Происшествия
В результате пресеченной атаки БПЛА в Белгородской области никто не пострадал – МО РФ
Фото: 123RF/porpeller
Вечером 17 августа была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области. В результате пресеченной атаки беспилотника пострадавших или каких-либо разрушений нет, добавили в военном ведомстве.
Ранее о сбитии украинского беспилотника в небе над селом Никольское Шебекинского городского округа рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
До этого стало известно о том, что мирная жительница Куйбышевского района Донецка получила ранения во время обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины.
Пенсионер погиб при обстреле Кировского района Донецка
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