16 августа, 23:56Происшествия
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Херсонской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
Уточняется, что удар пришелся по домам в районе ХПП и улицы Новоодесская. Информация о пострадавших и разрушениях в результате обстрела уточняется.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. В результате произошедшего в частном домовладении пробита кровля, а также посечены фасад здания и забор.
До этого украинская сторона подвергла обстрелу село Куршановичи Климовского района. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.
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