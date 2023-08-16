ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Херсонской области

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Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

Уточняется, что удар пришелся по домам в районе ХПП и улицы Новоодесская. Информация о пострадавших и разрушениях в результате обстрела уточняется.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области. В результате произошедшего в частном домовладении пробита кровля, а также посечены фасад здания и забор.

До этого украинская сторона подвергла обстрелу село Куршановичи Климовского района. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.