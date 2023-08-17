Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник над селом Никольское в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, уточнил глава области. Разрушения также не зафиксированы. Оперативные службы в данный момент уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее стало известно, что мирная жительница Донецка получила травмы при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел около дома № 86 по улице Правовой.

До этого украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей поселка Днепряны в Херсонской области.

Пенсионер погиб при обстреле Кировского района Донецка