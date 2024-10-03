Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани сняты

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Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани, сняты, сообщает РИА Новости со ссылкой в Росавиацию.

В 08:59 по московскому времени авиагавань заработала в штатном режиме. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Временные ограничения вводились в работе аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. С 06:00 воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы. Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы из Омска, Хургады и Челябинска направляли на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

Позже временные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Кроме того, ограничения коснулись аэропорта Волгограда. В связи с этим был задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот".

