12 сентября, 10:09Транспорт
Ограничения введены на работу аэропортов Мурманска и Апатитов
Фото: 123RF/lightpoet
На работу аэропортов Мурманска и Апатитов с 09:35 по московскому времени введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.
11 сентября на работу этих двух аэропортов в Мурманской области также вводились временные ограничения, которые позже были сняты.
До этого, 10 сентября, ограничения вводились в отношении аэропорта Казани. Через два часа воздушная гавань заработала в штатном режиме.