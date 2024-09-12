Ограничения введены на работу аэропортов Мурманска и Апатитов

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На работу аэропортов Мурманска и Апатитов с 09:35 по московскому времени введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.

11 сентября на работу этих двух аэропортов в Мурманской области также вводились временные ограничения, которые позже были сняты.

До этого, 10 сентября, ограничения вводились в отношении аэропорта Казани. Через два часа воздушная гавань заработала в штатном режиме.