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Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов сняты в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По словам Кореняко, временные ограничения вводились для безопасности полетов самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и службы авиагаваней принимали необходимые меры для обеспечения безопасности воздушных судов.

Временные ограничения были введены с 10:30 по московскому времени. В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион подвергся атаке дронов. Он попросил местных жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые были введены властями области.

Позже Чибис отметил, что в регионе удалось сбить три беспилотника. Между тем некоторые телеграм-каналы начали публиковать информацию о том, что атака БПЛА по Мурманской области якобы осуществлялась из Норвегии. В связи с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал критически отнестись к таким данным.

