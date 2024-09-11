Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области ограниченна

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения введены с 10:30 по московскому времени. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.

В аэропорте Мурмаши в Мурманске с 09:31 также введены ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.