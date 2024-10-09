Схема проезда к привокзальной площади аэропорта Внуково изменится в ноябре

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Схема проезда к привокзальной площади аэропорта Внуково изменится с 1 ноября. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в телеграм-канале.

Зона комплексной автоматизированной парковочной системы увеличится для обеспечения безопасности и повышения уровня комфорта. На работу общественного транспорта изменения никак не повлияют, уточнили в пресс-службе.

Ранее в аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В связи с этим появились изменения в расписании рейсов. Причина вводимых ограничений не называлась. В данный момент авиагавань работает штатно.

До этого в аэропорту произошло возгорание ручного маркировщика дорожной разметки. Огонь потушили до приезда спасателей. В результате инцидента пострадал аэродромный рабочий, ему оказали медпомощь.