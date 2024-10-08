08 октября, 21:22Транспорт
Аэропорт Внуково вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В столичном аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого возникли изменения в расписании рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Ограничения вводились во вторник, 8 октября, в период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 по московскому времени.
На данный момент аэропорт Внуково работает в штатном режиме.
Ранее эту воздушную гавань закрывали почти на 40 минут в связи с лопнувшей шиной у самолета Як-40, который прилетел из Вологды. Предварительно, у воздушного судна случилось разрушение пневматики одной из стоек шасси.
На борту было 26 человек, из которых четверо являлись членами экипажа, а остальные 22 – пассажирами. О пострадавших информация не поступала.