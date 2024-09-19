Аэропорт Внуково работает штатно после возгорания ручного дорожного маркировщика

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Аэропорт Внуково работает штатно после возгорания ручного маркировщика дорожной разметки. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным авиагавани, 19 сентября в 09:26 поступило сообщение о пожаре в складском помещении на прилегающей к аэропорту территории по адресу улица Центральная, дом 1. Там загорелся ручной маркировщик дорожной разметки. При этом огонь потушили до прибытия спасателей. В результате инцидента пострадал аэродромный рабочий, ему оказана срочная медпомощь.

В настоящее время рейсы осуществляются согласно расписанию.

Ранее "Аэрофлот" возобновил прямое авиасообщение между Москвой и городом Денпасар, расположенным на индонезийском острове Бали. Перерыв длился с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Первых пассажиров встретили в аэропорту Шереметьево индонезийской музыкой и экзотическими ароматами Бали. Также людям вручили сувениры и сладости от "Аэрофлота".