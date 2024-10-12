Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани сняты

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Ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"В 10:00 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты", – уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в период ограничений на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск ушли шесть самолетов.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Временные ограничения были введены в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов самолетов утром 12 октября. Отмечалось, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

