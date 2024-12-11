Росавиация продлила запрет ночных полетов в Израиль

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Росавиация продлила запрет на полеты для российских авиакомпаний в Израиль в ночное время до 11 января 2025 года. Об этом заявили в пресс-службе федерального агентства, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято после оценки обстановки на Ближнем Востоке.

Запрет на полеты в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени был введен 11 ноября. При этом, выполнять ли маршруты в остальное время, авиаперевозчики должны решить сами, учитывая рекомендации, изложенные в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

Закрытие самого воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло после ракетной атаки Ирана по Израилю 1 октября. Израильская армия заявляла, что в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет.

На фоне произошедшего авиакомпании России построили новые маршруты. Например, рейсы из Москвы и Екатеринбурга начали выполнять через Таджикистан, Пакистан и Оман.

