Turkish Airlines отказалась перевозить граждан Ирана и Израиля в Сирию

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Авиакомпания Turkish Airline не будет перевозить в Сирию граждан Ирана и Израиля, передает ТАСС со ссылкой на турецкого перевозчика.

Первый регулярный рейс Turkish Airlines в Дамаск намечен на 23 января. При этом в уведомлении отмечается, что "власти Сирии приняли ряд решений" в отношении пассажиров.

Согласно нововведениям, для въезда в страну сирийцам "необходимо будет предоставить документ, подтверждающий, что они являются гражданами Сирии".

"Граждане Ливана смогут въехать в страну, если их родители являются гражданами Сирии или же они имеют вид на жительство либо визу другой страны. Представителям прессы потребуется специальное разрешение на въезд", – говорится в памятке.

В сентябре 2024 года авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России на рейс из Стамбула в Панаму. После этого она проинформировала о запрете на полеты своими рейсами ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года. Среди возможных причин были названы отсутствие необходимых документов и информации для поездки.