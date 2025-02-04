Экс-глава МВД Сирии сдался новым властям страны

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Экс-глава МВД Сирии Мухаммед аш-Шаар сдался новым властям, говорится в материале Al Arabiya, который ссылается на источник.

Он был министром внутренних дел страны в период с 2011 по 2018 год. До этого он возглавлял военную полицию.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

Главой государства на переходный период стал руководитель новой администрации временного правительства Ахмад аш-Шараа. Новые власти страны объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента.

Все службы безопасности и вооруженные формирования распущены. Кроме того, в стране отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке.

