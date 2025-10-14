Временный президент Сирии планирует обсудить с Путиным сотрудничество двух стран

Фото: ТАСС/AP/Heather Khalifa

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа намерен посетить Россию 15 октября и обсудить с Владимиром Путиным развитие сотрудничества двух стран. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на администрацию сирийского лидера.

По информации издания, политик приедет в РФ в рамках реструктуризации отношений между двумя государствами. Он планирует поговорить с российским лидером о развитии политического и экономического сотрудничества стран.

Кроме того, сирийский президент намерен обсудить с Путиным региональные и международные события, которые представляют взаимный интерес.

Ранее, во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан, российский лидер сообщил о переносе саммита с арабскими странами, который должен был состояться 15 октября. По словам главы государства, это была его инициатива, направленная на то, чтобы не мешать процессу урегулирования на Ближнем Востоке.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями СМИ арабских стран опроверг слухи о том, что экс-президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве.

Он рассказал, что Асаду и его семье было предоставлено убежище в российской столице по гуманитарным соображениям. При этом, по его словам, ранее экс-президенту Сирии и его родным грозила физическая расправа.